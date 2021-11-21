الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 5 من الشرطة الهولندية واعتقال 40 متظاهرا في «مظاهرات كورونا»

مظاهرات فى هولندا
مظاهرات فى هولندا ضد كورونا

أعلنت الشرطة الهولندية​، اليوم الأحد، إصابة خمسة من أفرادها، فيما قامت باعتقال 40 شخصا من المتظاهرين، بسبب خطط الحكومة لفرض بعض القيود، لمنع انتشار وباء كورونا.

وأشارت السلطات الهولندية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، يعتقد أنهم أصيبوا برصاص الشرطة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن التظاهرات العنيفة، بدأت منذ الجمعة الماضية، واستمرت أمس لليلة الثانية، في ثلاثة أقاليم، احتجاجا على القيود المفروضة للوقاية من كورونا.

وأوضحت رويترز أن الشرطة الهولندية، استخدمت مدافع المياه والكلاب وشرطة الخيالة، لوقف الشبان الذين أشعلوا الحرائق وألقوا الألعاب النارية، لافتة إلى أنها أسوأ اضطرابات منذ أدى فرض إغلاق كامل إلى انتشار الفوضى، واعتقال أكثر من 500 في يناير.

وفى وقت سابق من اليوم، سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على اندلاع عشرات الاحتجاجات في مدن أوروبية عديدة ضد إعادة القيود على التجمعات والحركة لمكافحة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، بنحو دفع الشرطة الهولندية لإطلاق النار من أجل تفريق أحد هذه الاحتجاجات.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، في عددها الصادر اليوم الأحد- أن عمدة مدينة روتردام الهولندية دافع عن شرطة المدينة بعد أن فتح الضباط النار على المتظاهرين ردًا على اندلاع أعمال شغب خلال مظاهرة ضد القيود الجديدة لوقف انتشار "كوفيد-19"، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وتم القبض على أكثر من 20 شخصًا مساء أمس الأول؛ حيث ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وأشعلوا الحرائق في عدة مواقع بالمدينة للتعبير عن استيائهم من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تحد من الوصول إلى الأماكن، بما في ذلك المطاعم والمتاجر للأشخاص غير المُحصنين، ومن المقرر أن تُطبق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

الشرطة الهولندية مظاهرات كورونا إصابات قيود كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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