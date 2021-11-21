الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. انتخابات غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات

مواد البناء
مواد البناء

تعقد غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم  الأحد، انتخابات مجلسها لدورة جديدة.

وتختلف انتخابات اتحاد الصناعات، هذا العام؛ نظرًا لصدور قانون جديد.

ويشهد اتحاد الصناعات، منافسة القوية بين أكثر من ٧٠٠ مرشح في انتخابات الغرف الصناعية ولأول مرة سيطر الشباب والمرأة علي قوائم المرشحين حيث ضمت كل غرفة نحو ١٥ مرشح من الشباب والمرأة  بعد تطبيق قانون الجديد لتنظيم العمل داخل اكبر قلعة صناعية في افريقيا تضم أكثر من ١٠٠ ألف شركة صناعية.

وانطلق ماراثون انتخابات الغرف الصناعية ويستمر حتي ٢٨ نوفمبر  الجاري، والتي ستسفر عن مجالس إدارة الغرف الصناعية  للدورة الجديدة 2021-2025 ومن المقرر انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من أعضاء هذه الغرف ال ١٩ غرفة .

وتجرى انتخابات غرفة الطباعة والتغليف يوم 14 نوفمبر، وغرفة صناعة السينما يوم 15 من نفس الشهر، وغرفة صناعة الحبوب 16 نوفمبر 2021، والصناعات الهندسية يوم 17 من نوفمبر، وتعقد انتخابات غرفة دباغة الجلود 18 نوفمبر.

وتعقد غرفة مواد البناء انتخاباتها يوم 21 نوفمبر وصناعة الجلود 22 نوفمبر 2021 والصناعات الغذائية يوم 24 نوفمبر والصناعات المعدنية 25 نوفمبر، والصناعات الكيماوية 28 نوفمبر 2021.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،  وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

مواد البناء انتخابات اتحاد الصناعات غرفة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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