الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة قنا»: التفتيش على 514 منشأة خلال أكتوبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، إن المديرية فتشت خلال شهر أكتوبر الماضي، على 514 منشأة.

وأشار إلى أن التفتيش أسفر عن تحرير 52 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية  6 منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت شكوتين مازالتا تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 133 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وفتشت خلال شهر سبتمبر الماضي، على 660 منشأة، وأسفر عن تحرير 71 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها وديًا، وتحويل 9 شكاوي منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة على 158 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بالتفتيش على 602 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 56 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية،  تم تسوية  4 منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة على 183 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا التفتيش العمالي مفتشي العمل شكوى عمالية السلامة والصحة المهنية كوفيد- 19

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