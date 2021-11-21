سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 21-11-2021

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، فترة الاستقرار خلال التعاملات الحالية، حيث بلغ 15,70 جنيه، الأحد، وفقًا لمؤشرات شاشات تداول العملات الأجنبية في البنوك العامة والاستثمارية، وكذلك تبعًا لآلية العرض والطلب، في ظل اهتمام قطاع كبير من المواطنين، ورجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الاقتصاديين، بسعر صرف الدولار الأمريكي لارتباطه بأسعار العديد من السلع والخدمات والاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك



في السياق ذاته، استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، وذلك لقيام مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير كميات الدولار اللازمة لتصريف حاجة العملاء، بعد تحسن السوق المصرفي نتيجة تحرير سعر العملة، مما أدى إلى استقرار السعر وتوفير الدولار بالسوق المصرفي وشركات الصرافة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.