الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عالم ديزنى يلزم الجميع بتطعيمات كورونا

عالم ديزنى
عالم ديزنى

أفادت قناة "فوكس 35" التلفزيونية المحلية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بأن منتجع عالم ديزني القريب من المدينة، والذي تديره شركة والت ديزني، علق إلزامه بالتطعيم ضد كوفيد-19.
 

تأتي الخطوة تزامنا مع قرار لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن لقاحات كوفيد-19 في أماكن العمل، والذي يلزم الشركات التي تضم ما لا يقل عن 100 موظف بأن تطالب الموظفين بتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أو أن تجرى لهم اختبارات أسبوعيا مع وضع غطاء للوجه في مكان العمل.
 

وردا على سؤال بشأن تقرير فوكس 35، الذي استشهد بأحد أعضاء طاقم الممثلين في مجمع المنتجع، قال متحدث باسم ديزني في رسال بالبريد الإلكتروني "نعتقد أن نهجنا تجاه الإلزام باللقاحات كان النهج الصحيح، إذ نواصل التركيز على سلامة وصحة أعضاء طاقم الممثلين والزوار، و في هذه المرحلة، تأكد بالفعل تلقي أكثر من 90 بالمئة من الأعضاء النشطين في طاقم الممثلين بفلوريدا للتطعيم بالكامل".
 

واجتمع مسؤولون تنفيذيون بشركة والت ديزني، إلى جانب مسؤولين بشركة يونايتد بارسل سيرفيس وآخرون، مع مسؤولين بالبيت الأبيض الشهر الماضي لمناقشة خطة بايدن بشأن الإلزام بتلفي لقاحات كوفيد-19 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة ومتاعب سلاسل الإمداد.
 

كانت شركة والت ديزني قد جعلت التطعيم إلزاميا في 30 يوليو لجميع موظفيها في الولايات المتحدة الذين يباشرون عملهم من الموقع، إذ تسببت السلالة دلتا شديدة العدوى المتحورة من كوفيد-19 في عودة وتيرة الإصابات للزيادة في ذلك الحين.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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