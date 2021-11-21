تفاصيل حفل غالية بن على فى مسرح الزمالك (صور)

تألقت الفنانة التونسية غالية بن علي في أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك، ورغم الأمطار وأن ساحة المكان أغرقت بالكامل؛ إلا أنه حضر عدد كبير من الجمهور، ما جعل "غالية" تجلس على خشبة المسرح بعيدًا عن الأمطار والجمهور يجلس أمامها على نفس المسرح.

حفل غالية بن على



وقدمت "غالية" وجبة دسمة من أشهر أغنياتها التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف متواصلة في أطول حفلاتها الجماهيرية في مصر هذا العام.

حفل غالية بن على

وأطربت "غالية" الجمهور بالعرض الأول لأجدد ألبوماتها "فيلم مصري"، من بينها أغنية "قولوا لها" للشاعر منتصر حجازي، بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها، وأغنية "تتر فيلم مصري"، وتولت "غالية" خلال الألبوم الجديد مهمة تلحين كافة أغانيه.

حفل غالية بن على



وافتتحت غالية فعاليات السهرة بالعرض الأول لأجدد كليباتها "تمثيل"، وأغنية من كلمات رنا صبره وألحان علاء الكاشف، كما مزجت أغنيات الألبوم المنتظر بتوليفة من أغانيها الجديدة، من بينها "بنات البشر" للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم "الأطلال"، ختامًا بأغنية "لاموني اللي غاروا مني".

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على

حفل غالية بن على