«الصحة»: ندرس خفض سن التطعيم لـ12 عامًا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة بلقاحات فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات لـ"الدستور" أن وزارة الصحة ضخت ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا فى كافة مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظات بخلاف النقاط الثابتة المنتشرة فى أماكن التجمعات ومنها محطات المترو والقطارات والمولات والنوادى.



وفيما يخص تطعيم الأطفال بلقاحات فيروس كورونا، أكد عبد الغفار أن وزارة الصحة تدرس حاليًا خفض سن التلقيح لـ12عاما، حيث إن الوزارة حاليا تقوم بتطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من 15 حتى 18 عامًا.

وقال إن وزارة الصحة اتجهت مؤخرًا للتحرك للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك بتوفير نقاط ثابتة لتطعيم المواطنين في مناطق التجمعات والتى تشمل محطات المترو والمولات والنوادى، وذلك من خلال أكشاك طبية تابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها 2000 مركز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالوحدات الصحية والمستشفيات وذلك بخلاف النقاط الثابتة المتواجدة في مناطق التجمعات التى شهدت اقبالا كبيراً من المواطنين، بالإضافة إلى 61 مركزاً بالجامعات المصرية.

وأضاف أن مصر لديها كافة أنواع اللقاحات العالمية والتى تناسب جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى خطتها لتصنيع لقاحات كورونا بمصانع فاكسيرا، بالتوازى مع الجرعات التى يتم توريدها من الخارج.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى حرص الدولة المصرية على تطعيم كافة المواطنين بلقاح كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا وما يصاحبها من مضاعفات تصل للوفاة، حيث يتم تطعيم حوالى نصف مليون مواطن في المتوسط يوميًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.