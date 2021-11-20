السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على ١٠٠٠ حالة في قافلة مجانيه بقرية ميت شهاله ضمن حياه كريمه

الكشف على 1000 حالة بالمجان خلال قافلة «حياة كريمة» في قرى المنوفية

قافلة ميت شهاله
قافلة ميت شهاله

نظمت مؤسسة “حياه كريمة” بمحافظة المنوفية بالتعاون مع فريق شباب وأطباء “فينا خير”، اليوم السبت، قافلة مجانية لخدمة أهالى قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء للكشف والعلاج  المجاني للأسر الأولي بالرعاية.

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قافلة ميت شهاله 

وأكد مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أنه تم الكشف على أكثر من 1000 حالة بقرية ميت شهالة كما تم إعطاء لقاح كورونا لأكثر من 109 مواطن.

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قافلة ميت شهاله 

وأشارت دكتورة روان عمران، منسق عام القوافل بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن القافلة تضمنت جميع التخصصات بالإضافة إلى عمل تحاليل وآشعة للمرضي بالمجان وذلك تحت بند تنمية الإنسان الذي يعد من أهداف مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات.

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قافلة ميت شهاله 

فى سياق متصل، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، بالمرور على 221 منشأة طبية خاصة، وأسفر المرور عن غلق 41 من المنشآت التي تم تنفيذ قرارات الغلق بها  كما  تم استصدار قرار غلق لعدد 38 منشأة كما تم إنذار 70 منشأة تم رصد ملاحظات بسيطة بها أثناء المرور وعدد المنشآت المطابقة 72 منشأة.

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قافلة ميت شهاله 

وأشارت الدكتورة شيرين أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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قافلة ميت شهاله 

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيدا ١٩”.

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قافلة ميت شهاله 
محافظة المنوفية تعاون المواطنين مبادرة مهندس السياسية محافظة المنوفية مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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