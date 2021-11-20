السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن تصويت الأمم المتحدة على قرار بخصوص حق الشعب الفلسطيني بسيادته على موارده الطبيعية بأغلبية ساحقة أظهر عزلة إسرائيل والمجموعة التي تدعمها، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المالكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت: أن هذا القرار يتم اعتماده كل عام لصالح شعبنا وحقه بالسيطرة على أرضه، ويعيد التأكيد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بانتهاكها للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتستغلها بأبشع الطرق، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبتها على سرقتها وتدميرها للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، وصف المالكي قرار الاحتلال بالسماح لزيارات طلاب المدارس الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى بـ"الخطير جدًا"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته أمام انتهاكات الاحتلال.

وطالب المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتمثيل دائم للقدس المحتلة، وإرسال لجنة متخصصة لمراقبة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأماكن المقدسة، ومنع أي تغيير فيها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني.

إسرائيل الشعب الفلسطيني وزير الخارجية القانون الدولي الامم المتحدة اليونسكو

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