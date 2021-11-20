بتناول «شمبانيا» خالية من الكحول.. كيف يحتفل «بايدن» بعيد ميلاده الـ79؟

بتناول الشمبانيا الخالية من الكحول تماما، يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، للاحتفال بذكرى عيد ميلاده الـ79 ليصبح بذلك الرئيس الأمريكي- الأكبر سنًا في تاريخ البيت الأبيض وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

عيد ميلاده يتزامن مع وعكة صحية

ويأتي الاحتفال بمولد بايدن اليوم السبت تزامنًا مع تعرض لوعكة صحية حيث خضع لمنظار جراحي في القولون، وسلم صلاحياته مؤقتًا لنائبته كامالا هاريس لتكون بدورها السيدة الأولى التي تتولى حكم الولايات المتحدة الأمريكية ولو حتى لساعات.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن نائبة الرئيس عملت من مكتبها في الجناح الغربي بالبيت الأبيض بينما خضع الرئيس للفحوصات خلال زيارته الطبية السنوية في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني.

ووفقًا لصحيفة بوليتيكو إن السعال المتكرر وآلام الحلق التي عانى منها بايدن الفترة الأخيرة كانت بسبب إصابته بارتجاع المريء كما عزت الصحيفة مشية بايدن التي بدت وكأنها صلبة إلى إصابته بالتهاب المفصل الشوكي.

يأتي هذا فيما قال طبيب الرئيس “كيفن أوكونور”: "لا يزال الرئيس بايدن رجلاً سليمًا ونشطًا يبلغ من العمر 78 عامًا، وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح"مؤكدا على أن بايدن يمارس الرياضة 5 أيام في الأسبوع ولديه مستويات كوليسترول جيدة كما انه لايدخن ولا يتناول الكحول وتلقي اللقاح المضاد لكورونا بالكامل وكانت جرعته الثالثة نهاية سبتمبر الماضي.

تكهنات بعدم الترشح لولاية ثانية

أثارت الحالة الصحية لبايدن تكهنات بأنه ربما لايترشح لولاية ثانية، حيث قال أربعون بالمئة فقط من أميركيين شملهم استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسستا "بوليتيكو/مورنينج كانسالت" إنهم يرون أن الرئيس الأمريكي "يتمتع بصحة جيدة"، مقابل خمسين بالمئة رأوا عكس ذلك.

وصرح بايدن للصحفيين لدى مغادرته مستشفى “وولتر ريد” حيث أجرى التدخل الجراحي : بأن "نتيجة فحصي الطبي جيدة جدًا" وعند وصوله بعد ذلك إلى البيت الأبيض، قال الرئيس مبتسمًا “أشعر بأنني بحالة جيدة”.