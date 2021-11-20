السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. منتدى الثقافة والإبداع يحتفل بذكرى رفعت سلام السبعين

مركز الإبداع الفني
مركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني " بأرض الأوبرا"، ندوة جديدة من "منتدى الثقافة والإبداع"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور فتحي عبد الوهاب، وتحمل عنوان "رفعت سلام.. سبعون وردة من النهار" وذلك في السادسة مساء  غدا الأحد  الموافق 21 من نوفمبر.

ويتحدث عن رحلة الشاعر والمترجم كل من يارا سلام ابنته، والدكتور حسين حمودة والشاعر جرجس شكري، والشاعر أحمد سراج، ويديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، كما يتحدث عددٌ من أصدقائه وتلامذته ومحبيه.

رفعت سلام صاحب تجربة إبداعية مهمة، وقد أسس مع رفاقه مجلة (إضاءة 77) ومجلة (كتابات) وشكلت قصائده ودواوينه علامة فارقة في شعر الحداثة المصري، وترجم الأعمال الكاملة لشعراء الحداثة الكبار؛ كفافيس، وبودلير ورامبو وويتمان، وأغلب أعمال ريتسوس، إضافة إلى ترجماته لبوشكين وليرمنتوف.

 من دواوينه: «وردة الفوضى الجميلة» (1987)، «إشراقات رفعت سلاَّم» (1992)، «إنها تُومئ لي» (1993)، «هكذا قُلتُ للهاوية» (1995)، «إلى النَّهار الماضي» (1998)، «كأنَّها نهاية الأرض» (1999)، «حجرٌ يطفو على الماء» (2006)، وهكذا تكلم الكركدن.. وصدرت أعماله الشعرية الكاملة في جزأين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (2012 - 2013) و (أرعى الشياه على المياه) الصادر عن دار مومنت لندن 2018.

له في الترجمة أعمال متعددة، من أهمها: «بوشكين: الغجر..وقصائد أخرى» (1982)، «ماياكوفسكي: غيمة في بنطلون.. وقصائد أخرى» (1985)، «كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس» (1987)، «شارل بودلير الأعمال الشعرية الكاملة» (2010)، «قسطنطين كافافيس الأعمال الشعرية الكاملة» (2011)، «آرثر رامبو الأعمال الشعرية الكاملة» (2012)، «والت وايتمان أوراق العشب الأعمال الشعرية الكاملة».. وغيرها. حاز جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

وقبل وفاته بسنوات قليلة، ترأس رفعت سلام سلسلة (آفاق عالمية) وقدم من خلالها سلسلة جديدة بعنوان «الروائع المائة» أو «المائة كتاب» قدّم فيها ترجمات عربية جديدة ورصينة لكلاسيكيات النصوص الأدبية في التراث الإنساني، فكانت سلسلة داخل السلسلة تستهدف تحقيق هدف محدد: تقديم أهم مائة عمل أدبي في الثقافة العالمية، وصدر منها بالفعل قرابة الـ25 عنواناً شملت «دون كيشوت» عن الإسبانية، و«الديكاميرون» عن الإيطالية، و«مائة عام من العزلة» لماركيز، و«بيدرو بارامو» لخوان رولفو.. 

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف الي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى - الذي يقام شهرياً- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

مركز الابداع الفني منتدى الثقافة والأبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية رفعت سلام سبعون وردة من النهار الكاتب الصحفي طارق الطاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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