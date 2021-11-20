ضبط 684 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة على مدار يومين، نتج عنها تنفيذ 684 حكمًا قضائيًا.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط الشرطة التابعين للمديرية في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام خلال حملة أمنية مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتنفيذ 684 حكمًاقضائيًا.

وجاءت الأحكام كالتالي: ضبط عدد (4) جنايات، و ( 142) حكم حبس جزئي، و ( 26 ) حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى عدد ( 407 ) أحكام غرامات، و عدد ( 105 ) أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.