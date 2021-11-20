السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى بأكثر من 7%

كوريا
كوريا

ذكر تقرير إخباري أن الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية ارتفعت استثماراتها بأكثر من 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 في إطار الجهود المبذولة لإيجاد محركات نمو مستقبلية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكر متتبع الشركات.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لـ 336 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد 124.4 تريليون وون (105 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة قدرها 7.3% عن عام 2020، وفقًا لـمؤسسة "سي إي أو سكور" لأبحاث السوق في سول.

وزادت الشركات في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات استثماراتها في المرافق بأكثر من 12 تريليون وون خلال فترة التسعة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وعلى النقيض من ذلك، خفضت شركات البتروكيماويات والسيارات وقطع الغيار وبناء السفن والآلات والصناعات الفولاذية الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي كورونا.

وجاءت "إس كيه هاينكس" في المركز الثاني بنحو 4ر2 تريليون وون، ثم "سامسونج إس دي إس"، بنحو 413.4 مليار وون، و"إل جي" للإلكترونيات بنحو 5ر405 مليار وون، و"كيه تي" للاتصالات بنحو 379.4  مليار وون.

وعلى صعيد آخر، خفضت نحو 49% ،أو 163 من إجمالي الشركات، إنفاقها على المرافق في نفس الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت "جي إس كالتكس" التراجع لأكبر بقيمة 638.4 مليار وون، تليها "إس كيه" للاتصالات بنحو 517.4  مليار وون، و"هيونداي موتور" الرائدة في عالم السيارات بـ 361.4 مليار وون.

سول كوريا الجنوبية فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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