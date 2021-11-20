أبرزها افتتاح معرض «نجوم وكواكب».. ننشر خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية

يحتضن مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة من مساء اليوم السبت، افتتاح معرض كاريكاتير للفنانة الشابة ريتا كيفوركيان والذي يقام تحت شعار "نجوم وكواكب".

يضم معرض نجوم وكواكب للفنانة ريتا كيفوركيان 40 لوحة فنية تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بطريقة ساخرة.

كما يضم مجموعة من البورتريهات لشخصيات مصرية ودولية معروفة منها: الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، فنان الكاريكاتير المصري الأرميني ألكسندر صاروخان رائد فن الكاريكاتير السياسى فى مصر، فنان الكاريكاتير المصري العالمي محمد عفت، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، وغيرهم.

يشار إلى أن "ريتا كيفوركيان"، هي فنانة مصرية من أصول أرمينية، من مواليد القاهرة 2003، طالبة بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، شاركت فى العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

"هاتروق وتحلي" بنادي سينما الحرية للإبداع

كما يعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ضمن فعليات نادي سينما الشباب، في السادسة من مساء اليوم أيضا، الفيلم الروائي القصير، "هاتروق وتحلي"، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

وفيلم "هتروق وتحلي"، من بطولة مونيا ورضا إدريس ومجموعة من الشباب ومن إخراج عمر مصطفي. تدور أحداث الفيلم حول عدم استسلام الشباب للإحباط والإكتئاب، والعمل علي النجاح والحياة بسلام في إطار درامي كوميدي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى إسلام أحمد على والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقد السينمائي إسلام احمد على.

"بيت جميل" يحتفل بتخريج دفعتين جديدتين بالفسطاط

في سياق متصل، يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء بعد غد الإثنين، بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط بتخريج دفعتي 2020 – 2021 من طلبة الدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية: "بيت جميل للحرف التقليدية"، والتي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف التقليدية.

تقام الإحتفالية هذا العام بعد ما تأثرت الأنشطة في كل بقاع العالم بعد إجتياح وباء "كورونا"، لتعود من جديد الفعاليات بقوة أكثر، حيث إستمر تدريب الخريجين على مهارات الحرف حضورياً وعبر تقنيات الفيديو كونفرانس لتطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحر في العالم بهدف تخريج (المصمم المنفذ) عن طريق الدراسة والتدريب العملى لفنون: الخزف – الزجاج المعشق – الخشب القشرة و النحاس.

كانت شراكة صندوق التنمية الثقافية ومدرسة الأمير تشارلز قد بدأت عام 2008 بعد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك لتدريس الفنون التقليدية في القاهرة، ويوفر البرنامج منح دراسية للفنانين والحرفيين في الفنون التراثية ، ويستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكلٍ عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة، كما يدعم الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو ريادة الأعمال التجارية في الفنون التراثية.