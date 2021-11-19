الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الجوكر» يلتقي جمهوره على مسرح الزمالك.. غدًا

الجوكر
الجوكر

يستعد مطرب الراب أحمد ناصر والشهير بلقب “الجوكر” لإحياء حفله الغنائي المؤجل على خشبة مسرح الزمالك وذلك مساء غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء.

ويعود “الجوكر” إلى جمهوره من خلال إحياء الحفلات الغنائية من جديد بعد فترة من الغياب واعتزاله الغناء السنوات الماضية وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 920 جنيها مصريا، فيما طرحت الفئة الثانية بمبلغ 235 جنيها مصريا.

وكان هذا الحفل من المقرر أن يقام يوم 7 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيله بعد ان أصيب مطرب الراب “الجوكر” بفيروس كورونا المستجد.

 

آخر أعمال الجوكر الغنائية

وطرح الجوكر خلال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الأب” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت الأغنية ردود أفعال قوية من الجمهور وتصدرت المركز الأول للمحتويات الرائجة لموقع “يوتيوب”.

كما طرح الجوكر خلال الفترة الماضية فيديو كليب أغنية بعنوان "رقم 1 ده مش انت"  والتي يعود من خلالها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الاعتزال عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي كلماته وألحانه وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في منطقة الهرم. 

وأثارت أغنية  "رقم 1 ده مش انت" الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب طرحها، حيث  اعتقد البعض أنها موجهة للفنان محمد رمضان الذي يلقب نفسه دائما بـ "نمبر وان"، بالإضافة إلى اتهام الجمهور بأن ألحان أغنية "رقم 1 ده مش انت" مشابهة لأغنية "تسلا" التي طرحها المغني الراب مروان موسى الفترة الماضية والتي حققت هي الأخرى نجاحا كبيرا.

ويعود المطرب أحمد ناصر الملقب بـ"الجوكر" إلى جمهوره بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالهما شائعات قراره اعتزال الغناء،  ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل.

واعتمد الچوكر في الأغنية الجديدة أسلوب “تراب راب” الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير لأسلوب الجوكر الغنائي السابق.

وبدأ الجوكر مسيرته الغنائية في عالم الراب بأغان تحوي ألفاظا خارجة بين كلماتها، إلا أنه كان ينتج أغاني ذات معنى، أبرزها أغنية “انفصام حاد” وأغنية “القصيدة”.

الجوكر مغني الراب مسرح الزمالك مروان موسي مطرب الراب حفل الجوكر على مسرح الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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