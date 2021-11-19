الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى رحيله.. 10 معلومات عن القارئ الشيخ محمود أبو الوفا

الشيخ محمود أبو الوفا
الشيخ محمود أبو الوفا

تمر اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لرحيل القارئ الشيح محمود أبو الوفا الصعيدى، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى، والذى توفى فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 عن عمر ناهز 64 عاما.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” معلومات عن الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى وهي كالآتي: 

1- ولد عام 1954 فى قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان.
2- بدأ حفظ القرآن فى سن الرابعة على يد والدته.
3- حفظ جزءا كبير من القرآن على يد الشيخ محمد أبو العلا والشيخ كمال.
4- حصل على دبلوم المدارس التجارية عام 1972 قبل أن يحصل على معهد القراءات.
5- انضم للإذاعة عام 1992 وقرأ للمرة الأولى عبر الأثير عام 1995 من مسجد السيدة زينب.
6- صدر له أول شريط كاسيت عام 1983 وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا وكانت تسجيلاته الأكثر مبيعا فى الصعيد.
7- سافر خارج مصر للمرة الأولى لدولة هولندا وتبعتها زيارات لعشرات الدول.
8- له 5 أبناء "3 ذكور وابنتين" .
9- ورث عنه حب التلاوة ابنه الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدى الذى يعمل صيدلى وقارئ للقرآن الكريم.
10- توفى فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 عن عمر ناهز 64 عاما، عقب عودته من إحياء ليلة بمسقط رأسه فى أسوان وعقب أدائه صلاة الفجر.

قارئ القرآن محمود أبو الوفا أذعة القرءان الشئون الإجتماية كتاب القرية أسوان

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