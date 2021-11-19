التحفظ على 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

تحفظت الأجهزة المختصة على 10 طن لحوم ودواجن فاسدة، تم ضبطها داخل ثلاجتين بالجيزة.

وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط 7.12 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 3,15 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.