كندا تقر استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 إلى 11 عاما

أقرت هيئة الصحة الكندية، اليوم الجمعة استخدام لقاح شركة (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

يتطلب اللقاح جرعتين (10 ميكروجرام) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما أي ثلث الجرعة للبالغين. وتوصي اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين بأن يتم الفصل بين هاتين الجرعتين لمدة ثمانية أسابيع، وتوصي اللجنة أيضا بعدم تلقي الأطفال لقاحا آخر، مثل لقاح الأنفلونزا، قبل 14 يوما من لقاح (فايزر) أو بعده.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما كبيرة المستشارين الطبيين بوزارة الصحة الكندية -في مؤتمر صحفي- "هذه أخبار جيدة جدا للبالغين والأطفال على حد سواء"، وأضافت "يوفر أداة أخرى لحماية الكنديين ولإراحة العديد من الآباء، سيساعد في إعادة درجة من الحياة الطبيعية إلى حياة الأطفال، مما يتيح لهم القيام بأمان أكبر بالأشياء التي فاتتهم خلال العشرين شهرا الماضية".

وذكرت هيئة الصحة الكندية -في بيان صحفي- "بعد مراجعة علمية شاملة ومستقلة للأدلة، قررت الهيئة أن فوائد هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما تفوق المخاطر".



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.