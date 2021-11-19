برلمانى فى عيد ميلاد الرئيس: «السيسى» تحمل مسؤولية لا تتحملها إلا الجبال

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، وأمين قطاع الأعمال، إن احتفال الشعب والمواطنين في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأت من فراغ، بل لرصيد هذا الرجل عند الشعب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مسؤولية لا تتحملها إلا الجبال، منذ تصدره المشهد وحماية وتنفيذ مطالب الشعب المصري، وحماية المصريين من أهل الشر.

وهنأ عضو مجلس الشيوخ الرئيس في عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن السيسي قدم لمصر وشعبها ما لا يكفيه شكر أو تهاني، ولا يزال يقدم الكثير والكثير.

وأوضح أن ثورة التعمير والبناء والإصلاح التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر تشهد له بالعطاء والعمل وحقا على الشعب أن يفخر ويحتفي برئيسه وقائد نهضة وطنه الحقيقية.

ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث إنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انتخب لأول مرة رئيسا للبلاد في ٨ يونيو من عام ٢٠١٤، وأدى اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، ليتولى رسميًا مهام رئاسة مصر.

وقد أجريت مراسم أداء اليمين وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور الرئيس المؤقت، حينها، عدلي منصور.

فيما أجريت ثاني انتخابات رئاسية في عام 2018 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر أربع سنوات بدءا من يونيو بنسبة 97.08 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.