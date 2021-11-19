الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مديرة مدرسة بالغربية بعد إشادة الوزير بها: ننظم مبادرات لتشجيع الطلبة والمدرسين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بعد إشادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم،بمديرة مدرسة تابعة لمحافظة الغربية بعد قيام أحد أعضاء الموقع الرسمى للمدرسة بنشر نشاطات مديرة المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعى مما كان له أثر طيب فى نفوس كافة العاملين والمدرسين على مستوى كافة الإدارات التعليمية.
ومن ناحيتها أكدت جيهان إسماعيل محمد  مديرة مدرسة بكفر سبطاس والتى أشاد بها وزير التربية والتعليم  انها تعمل مديرة مدرسة منذ ٣ سنوات وكانت المعلم المثالى، مشيرة فى تصريحات لـ "الدستور" أنها حصلت على رائد مثالى مرتين ورائد عام مثالى على إدارة شرق طنطا ودكتوراه مهنية.

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وأضافت أن المدرسة هى بيتها الثانى وتتحمل كافة مسؤوليتها منذ دخولها من البوابه حتى آخر اليوم الدراسى مشيرة ان كورونا ابعدت الطلبه حوالى عامين عن المدرسة وكان لزاما علينا أن نضع خطة ويشترك فيها جميع العاملين بالمدرسه وكان للخطه عدة محاور اولها كيف نقنع الطالب ان يحضر إلى المدرسه يوميا فى الصباح الباكر وهو سعيد مشيرة ان الاسبوع الاول كان من أصعب الأوقات حتى تم التفكير فى عدد من الحلول ومنها الكروت والتى تعتمد على الورق الموجود بالمدرسة ويقوم المدرسين بالكتابة على الكروت ثم يتم توزيع الكروت على الطلبه والمدرسين المتميزين فى كافة المجالات وفى اخر الشهر يتم تجميع اكبر طالب ومدرس حصل على كروت ويتم إعطائه هدية.

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وأوضحت أنه تم عمل مبادرة لصناعة عروسة المولد فى جوى اسرى بهيج وحصلت إحدى الطالبات على هديه لكون التصميم الخاص بها افضل تصميم مشيرة أنه تم عمل مبادرة ازرع نبته حيث يقوم كل طالب وطالبه بزراعة اى نوع من النبات فى المنزل وبعد اسبوع جميع الطلبه تحضر ما تم زراعته وتقوم إدارة المدرسة باختيار الأفضل.

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واختتمت أن المبادرة الأخيرة التى أشاد بها الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم هى مبادرة إعادة التدوير حيث قام احد الطلاب بأهدائى فازة بداخلها وردة كانت زجاجة مياة مشيرة ان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم يقف ويساند المدرسه بكل قوة

مديرية مدرسة بالغربية بعد إشادة الوزير بها عبر الفيس نضع مبادرات لتشجيع الطلبة والمدرسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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