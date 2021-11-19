ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفرنسى الفاخر «Le Jacques Cartier»

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، اليخت السياحي "لى جاكو كارتييه" القادم من الاسكندرية وعلى متنه ١٣٢ سائح وطاقم بحارة ويبلغ طول اليخت السياحي ١١٨ متر والعرض ١٨ متر والغاطس ٤.٧ متر.

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في هذا السياق، اليخت يعد الرابع من نوعه خلال العام الحالي الذي يصل الميناء السياحي، وسيغادر رصيف الميناء فجر صباح غد السبت، استكمالا لرحلته متجها إلى سفاجا بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحرة في مدينة بورسعيد، مما يساهم في تشجيع سياحة اليخوت واستعادة سياحة اليوم الواحد، والتى تعد خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية فى البلاد، وتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالميناء مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال اليخت و التأكد من استقبال السائحين بيسر وأمان.

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جدير بالذكر أن اليخت يعد ضمن سلسلة PONANT EXPLORERS ، التي تم إنشاؤها في عام 2018 ، ضمن 6 سفن استثنائية صديقة للبيئة، صغيرة الحجم تجمع بين احترام البيئة والتصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، و تحمل أسماء المستكشفين الفرنسيين الذين ذهبوا بحثًا عن "مناطق نائية" لم تكن معروفة من قبل.

السفينه

السفينه

السفينه