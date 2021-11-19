جامعة سوهاج تُكرم طلاب الهندسة الفائزين في مسابقة «الطلاء الموحد»

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وذلك بمسابقة تصميم طلاء موحد لمنازل قري المشروع القومى "حياة كريمة"، والتي نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن المسابقة تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالقرى الريفية، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الهدف من المسابقة هو إعداد تصميم موحد لطلاء المنازل بالقرى المستهدفة بالمبادرة، بهدف تحسين المظهر الجمالي لها.

وأشار إلى أن المسابقة تضمنت عدة محاور وهي، اختيار مواد البناء الملائمة للبيئة، واختيار الأكواد الملائمة لطبيعة المكان، مضيفاً أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى هم، الطالب محمد أسامة، والطالب زياد أحمد، والمركز الثالث كان مناصفة بين مجموعتين من الطلاب الأولى ضمت كلا من الطالب محمد أشرف والطالب محمد إيهاب، والمجموعة الثانية الطالبة هدير محمد والطالبة إسراء محمود.

كان كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ١٠٤ موظف بالجهاز الإداري والمدربين المشاركين في البرنامج، لاجتيازهم ٥ دورات تدريبية في مجال تخصصهم، والتي نظمتها إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وأماني عثمان مدير عام التنظيم والإدارة، وحنان رمضان مدير إدارة التدريب بالجامعة، والمكرمين من أعضاء الجهاز الإداري.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة أشار فيها إلى أهمية الارتقاء بالجهاز الإداري للجامعة فنياً، من خلال الاستدامة بتنظيم الدورات التدريبية في مجال تخصصهم وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية، معلناً للجميع أن إدارة الجامعة تنتهج منهج الشفافية والعلانية في كل الأمور التنظيمية المتعلقة بشغل المناصب الإدارية العليا وفق المعايير والشروط الموضوعة، لاختيار أفضل العناصر التي تعود على الجامعة والمجتمع بالنفع دون مجاملة أو محسوبية.



