سيول ببعض المحافظات.. أخبار حالة الطقس غدًا السبت 20 نوفمبر 2021

أخبار حالة الطقس غدًا السبت الموافق 19 نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية للموقع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توقعات خبراء الفلك وأبرز المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة بها ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع محافظات الجمهورية.

أخبار حالة الطقس غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 نوفمبر وحتى الأربعاء 24 نوفمبر، حيث يسود جو خريفي يتميز بتقلبات جوية سريعة وفي وقت وجيز، بالإضافة إلى شبورة مائية خلال الفترة الصباحية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة فترات متقطعة 30% تقريبًا يعقبها رياح قوية، ونسبة رطوبة في أماكن مختلفة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء والزعفران ورأس غارب ونخل وكاترين والدقهلية والشرقية والمنوفية.



درجات الحرارة غدًا السبت

أكد مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 16 وعلى السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 17 وعلى جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 14 العظمى 27 والصغرى 17 درجة الصغر في قنا العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مئوية، فيما تشهد محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 19 ومحافظة أسوان العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

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المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت 6 محافظات تعطيل المدارس بسبب أخبار حالة الطقس غدًا السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 وهي: محافظة الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك خوفًا على سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسي وتقلبات الجو غير المأمون عواقبها وسقوط أمطار رعدية غزيرة وغيرها من المظاهر الجوية التي لا تؤدي إلى غرق الشوارع وقد تؤدي إلى أعطال كهربائية وإلكترونية.