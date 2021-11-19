تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة 19-11-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم ، نهارًا - معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 19-11-2021

أما حالة الطقس ليلًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 25 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 15

السلوم 20 14

سيوة 24 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 25 16

العريش 23 17

رفح 22 17

رأس سدر 25 17

نخل 22 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 27 13

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

إدفو 29 17

أبوسمبل 30 17

الوادى الجديد 30 16

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19