الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة 19-11-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم ، نهارًا - معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 19-11-2021

 أما حالة الطقس ليلًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (40% تقريبًا).


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
الإسكندرية 24 17
وادي النطرون 25 17
طنطا 24 17
شبين الكوم 24 18
دمنهور 24 18
بلطيم 24 17
مطروح 23 15
السلوم 20 14
سيوة 24 11
بورسعيد 24 19
دمياط 24 18
الزقازيق 25 18
المنصورة 24 17
الإسماعيلية 25 15
السويس 25 16
العريش 23 17
رفح 22 17
رأس سدر 25 17
نخل 22 11
نويبع 25 21
طابا 25 20
كاترين 20 12
الطور 26 20
شرم الشيخ 26 20
الغردقة 26 20
مرسى علم 26 19
الفيوم 25 16
بني سويف 25 16
المنيا 25 14
أسيوط 27 13
سوهاج 27 17
قنا 29 17
الأقصر 28 16
أسوان 29 17
إدفو 29 17
أبوسمبل 30 17
الوادى الجديد 30 16
شلاتين 29 18
أبو رماد 28 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 19

حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى

فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

استقبال الرئيس السيسي للأمير تشارلز وقرينته يتصدر عناوين الصحف

إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين