الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

إس. جايشانكار
إس. جايشانكار

أعربت الهند وسنغافورة، اليوم الجمعة، عن أملهما في العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الشئون الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" مع وزير المالية السنغافوري لورانس ونج، أثناء زيارة الوزير الهندى لسنغافورة.

وقال الوزير الهندي- في تدوينة له على موقع "تويتر"- إنه اجتمع مع وزير المالية السنغافوري، وإنهما تبادلا وجهات النظر بشأن احتمالات نمو العلاقات بين الهند وسنغافورة.

جدير بالذكر أن وزير الشئون الخارجية الهندي يقوم حاليًا بزيارة لسنغافورة كان قد استهلها، أمس الأول الأربعاء؛ حيث اجتمع مع وزير النقل السنغافوري إس ايسواران، وبحث معه سبل زيادة ترتيبات السفر بين البلدين، ثم اجتمع مع العديد من الوزراء البارزين في سنغافورة أمس؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتناولت المباحثات أيضًا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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