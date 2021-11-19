أسهم أوروبا تتجه صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع على التوالي إذ عززت قفزة في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية ومكاسب قوية وتيسير السياسات النقدية معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة متراجعا قليلا عن ارتفاعات قياسية، وتصدرت أسهم شركات التعدين والنفط المكاسب مدعومة بصعود أسعار السلع الأولية.

وساعد تيسير السياسات النقدية وموسم أرباح قوي المستثمرين في تجاوز تأثير زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 وبيانات تضخم أقوى من المتوقع دفعت السوق إلى المراهنة على أن البنوك المركزية الكبيرة ستشدد السياسات النقدية.

وصعد سهم مجموعة هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة 3.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد محادثات بشأن احتمال إدراجها على المؤشر يوروستوكس 50 خلال مراجعة في ديسمبر.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد موسم أرباح قوي أثار سلسلة من الارتفاعات غير المسبوقة، فيما ألحق تراجع شهدته أسعار النفط والمعادن الضرر بالأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب.

ومع أن المكاسب في الأيام القليلة الماضية كانت محدودة، فقد ارتفع المؤشر القياسي 17 مرة خلال 19 جلسة الماضية.

وكانت أسهم قطاع النفط من أكبر الخاسرين على المؤشر ونزلت 1.2 بالمئة بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف حيال فائض في المعروض واحتمال تحرك الصين نحو الإفراج عن احتياطيات وقود استراتيجية.

ونزلت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع هبوط أسعار النحاس في لندن إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وقفز سهم مجموعة تيسن كروب للصناعات المتعددة التي تشمل الغواصات والصلب 3.6 بالمئة بعدما قالت إن ربحها قد يزيد إلى أكثر من مثليه العام المقبل وأنها قد تطرح وحدتها للهيدروجين للاكتتاب العام.

ونزلت أسهم كونتننتال الألمانية لتوريد مكونات السيارات 2.7 بالمئة.