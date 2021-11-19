الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم أوروبا تتجه صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع على التوالي إذ عززت قفزة في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية ومكاسب قوية وتيسير السياسات النقدية معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة متراجعا قليلا عن ارتفاعات قياسية، وتصدرت أسهم شركات التعدين والنفط المكاسب مدعومة بصعود أسعار السلع الأولية.

وساعد تيسير السياسات النقدية وموسم أرباح قوي المستثمرين في تجاوز تأثير زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 وبيانات تضخم أقوى من المتوقع دفعت السوق إلى المراهنة على أن البنوك المركزية الكبيرة ستشدد السياسات النقدية. 

وصعد سهم مجموعة هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة 3.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد محادثات بشأن احتمال إدراجها على المؤشر يوروستوكس 50 خلال مراجعة في ديسمبر.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد موسم أرباح قوي أثار سلسلة من الارتفاعات غير المسبوقة، فيما ألحق تراجع شهدته أسعار النفط والمعادن الضرر بالأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب.

ومع أن المكاسب في الأيام القليلة الماضية كانت محدودة، فقد ارتفع المؤشر القياسي 17 مرة خلال 19 جلسة الماضية.
وكانت أسهم قطاع النفط من أكبر الخاسرين على المؤشر ونزلت 1.2 بالمئة بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف حيال فائض في المعروض واحتمال تحرك الصين نحو الإفراج عن احتياطيات وقود استراتيجية.

ونزلت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع هبوط أسعار النحاس في لندن إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وقفز سهم مجموعة تيسن كروب للصناعات المتعددة التي تشمل الغواصات والصلب 3.6 بالمئة بعدما قالت إن ربحها قد يزيد إلى أكثر من مثليه العام المقبل وأنها قد تطرح وحدتها للهيدروجين للاكتتاب العام.

ونزلت أسهم كونتننتال الألمانية لتوريد مكونات السيارات 2.7 بالمئة.

المستثمرين الأسهم الأوروبية الاسهم التعدين شركات التعدين النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

الأمير تشارلز فى «وسط البلد» لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»

«عدم جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع».. الحكومة ترد

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة 19-11-2021

أسهم أوروبا تتجه صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين