الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



و بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و 623 حالة.



و نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و 82 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

و حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.