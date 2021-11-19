الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى الهند
كورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفا  و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

و بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و 623 حالة.
 

و نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و 82 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

 

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

و حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

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