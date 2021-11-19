الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الدكتور مصطفى الفقى يوقع كتابه «رحلة الزمان والمكان» بمكتبة القاهرة الكبرى

الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر الجاري، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الرواية.. رحلة الزمان والمكان"، من تأليف الكاتب الدكتور مصطفى الفقي، والذي تنظمه الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، والصادر عنها الكتاب.

في كتاب مذكراته "الرواية.. رحلة الزمان والمكان"، يقدم الدكتور مصطفى الفقي ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ مصر المعاصر، ليزيح الستار عن عديد الكواليس الهامة وليعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهدًا عليها تارة وشريكًا في صنعها مرات.

يقرر "مصطفى الفقي" مبكرًا أن يقدم كل ما عاش دون أقنعة، مستعينًا بتصدير مبكر لفرانز كافكا: "خجلتُ من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي".

عشرون فصلًا، تشمل مقدمةً ضافيةً وخاتمةً بالخُلاصات والدروس المستفادة، يسرد فيها الفقي مسيرته بحسٍ روائي ممتع، يجعل من مفردة "الرواية"، التي اختارها عنوانًا لحياته، مفردةً في مكانها، يسرد الفقي ما يتجاوز الخمسة وسبعين سنة من حياته وحياة مصر دون أن يغفل أي تفصيلة مهمة أو يغض الطرف عن لحظة شائكة أو يشيح بوجهه عن واقعةٍ إشكالية، ما يجعلنا أمام سيرة ليست فقط شفافة، لكن شجاعة إن جاز التعبير. يكتب الفقي بصدق البوح، وببراءة الاعتراف، ليقدم وثيقة تاريخية حقيقية مدعومةً بصور نادرة تمثل "ألبوم" حياته من السنوات المبكرة إلى اليوم.

في هذه الرحلة الممتعة المثيرة، والمعنونة بــ"الرواية .. رحلة الزمان والمكان"، يصحبنا مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي لنستعيد معه حياته، بادئًا من مناخات الطفولة وتأثيراتها المبكرة، وصولًا لسنوات الحلم في الجامعة، قبل أن يطوف معنا وبنا في اللحظات المفصلية لحياته: كيف أصبح دبلوماسيًا بقرار جمهوري٬ وكواليس حياته في لندن.

ومن بين ما تضمنته المذكرات ما يكشفه "الفقي"عن سر غضب الرئيس الأسبق حسني مبارك منه٬ وذلك لأنه تأخر عن موعد معه بسبب الإزدحام المروري. يقول الفقي:"تأخرت ذات مرة عن موعدي مع الرئيس الراحل "مبارك"٬ كان ذلك في الأسبوع السابق علي عيد العمال٬ في مطلع تسعينيات القرن الماضي٬ إذ كانت خطبة الرئيس في تلك المناسبة تحتاج إلي عملية تجميع لأوراق ووثائق٬ فضلا عن الأرقام والإحصائيات٬ لأن خطاب عيد العمال بالذات كان له طابع اقتصادي أكثر منه سياسيا٬ بدأت أجمع المادة التي سوف يستقي منها الخطاب بصفحاته الكثيرة٬ فقال لي الرئيس "مبارك" إنه يرغب في أن أحضر إليه هذه الأوراق مرتبة يوم السبت.

وكان ذلك في مساء يوم الخميس السابق عليه٬ فعكفت علي الأمر وانتهيت منه٬ وكان الرئيس مقيما في استراحة الفرسان٬ التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية٬ ولا أدري ماذا جري في ذلك اليوم٬ فلقد كان المرور صعبا والطريق مزدحما٬ وكان موعدي مع الرئيس في الثامنة والنصف صباحا٬ ووصلت إلي استراحة الرئيس في التاسعة والربع.  

رحلة الزمان والمكان
رحلة في الزمان والمكان الدكتور مصطفى الفقي مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك الدار المصرية اللبنانية للنشر الرئيس محمد حسني مبارك عيد العمال مكتبة الاسكندرية

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