غدًا.. نسمة عبدالعزيز تحيي حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بالأوبرا

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز لإحياء حفل موسيقي مساء، غدا الجمعة، على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم نسمة عبدالعزيز خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية ومنها "شط إسكندرية، البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، سواح، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات" وغيرها.

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور على فئة واحدة بمبلغ 160 جنيها، ووضعت عدد من الشروط لحضور الحفل وهي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات .

- الجلوس بأسبقية الحضور.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات .

- ممنوع التصوير .

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص .

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.