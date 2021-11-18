تفاصيل وأسعار تذاكر حفلى مدحت صالح ومروة ناجى فى ديسمبر

يستعد مدحت صالح ومروة ناجي لإحياء حفل غنائي يوم 16 ديسمبر على خشبة مسرح الماركي داخل “كايرو فستيفال سيتي مول” بالتجمع الخامس.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1250 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 1000 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 750 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة 500 جنيه مصري.

ويستعد مدحت صالح لإحياء حفل غنائى على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر يوم الجمعة 24 ديسمبر، بمناسبة أعياد الكريسماس.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاء الفئة الأولى بمبلغ 900 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 750 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 650 جنيها والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 400 جنيهامصري وعلى الحضور الالتزام بالزي الرسمي.

فيما تحيي مروة ناجي حفلا غنائيا على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أيضا وذلك يوم 17 ديسمبر المقبل وطرحت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 350 جنيها مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 250 جنيها والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري وعلى الحضور الالتزام بالزي الرسمي.