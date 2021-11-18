ضبط صيدلية بالخصوص تروج الأدوية المخدرة والعصبية بالمخالفة للقانون بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط صيدلية فى الخصوص تقوم ببيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وكذا الأدوية بشكل عام بدون تذكرة طبية أو روشتة طبيب مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم التحفظ على الصيدلية وضبط اثنين من العاملين بها وتحرر محضر بالواقعة معلومات سرية بقيام مالك صيدلية بالإتجار في المخدرات.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد قيام مالك صيدلية له معلومات جنائية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات أن المتهم له معلومات جنائية وأنه دائم على بيع الادوية بدون تذكرة طبية او روشتة طبيب وكذا الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المسئولين عن الصيدلية أثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيًا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.