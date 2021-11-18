القوى العاملة: 80 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوى الإعاقة ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا.

وقال مدير المديرية السيد السنجابي: إن توقيع العقود واستمارة (1) تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 80 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.

كان قد شهد حصاد الأسبوع الماضي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري- العديد من الأحداث منها، قيام وزير القوى العاملة محمد سعفان بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة بعض الملفات المهمة، ويواصل جولاته الميدانية بالمحافظات.، وأيضا ختام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، وصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية لـ3 من العمالة غير المنتظمة، وحفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي، وافتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية افتراضياً (أونلاين)، وبدء فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين .. الطريق للتعافى"، وفض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" بمدينة العبور، وتعيين 4308 شابا في 7 محافظات.

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، في قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، على 37 مهنة برواتب مجزية، وذلك في 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

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وأعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببني سويف، 953 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2896 شابًا، فضلاً عن استخراج 917 ترخيص مزاولة حرفة، و872 شهادة قياس مستوى المهارة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.