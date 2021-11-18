الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تسجل 2526 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا

كورونا في كندا
كورونا في كندا

سجلت كندا 2526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و765 ألفًا و164 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفًا و485 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 59 مليونًا و776 ألفًا و509 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

كندا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية جونز هوبكنز الأمريكية جرعات اللقاح

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