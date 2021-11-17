أثناء درس خصوصى.. وكيل مدرسة ابتدائى بالبحيرة يتحرش بـ3 تلميذات

واقعة مؤسفة شهدتها إحدى القرى التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث اتهم أولياء أمور 3 طالبات بمرحلة إتمام التعليم الأساسي، وكيل مدرسة ابتدائي بالتحرش بأطفالهن أثناء تواجدهن بمنزله أثناء تلقي درس خصوصي.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بورود بلاغ من: "م.ف.ع"، 38 عامًا، " م.م.ع "، 39 عامًا، ومقيمين بإحدي قري مركز إيتاي البارود، بقيام "ش.م.ك "، 54 عامًا وكيل مدرسة ابتدائية بالتحرش جنسيًا بأطفالهم "أ.م.ع، م.م.ع، م.م.ع"، بالصفوف الثالث والرابع والسادس الابتدائي، عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدهن وطلب منهم الإمساك بعضوه الذكري أثناء تواجد الأطفال في منزله لإعطائهن درسا خصوصي.ا

وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود من ضبط المتهم، وجار مواجهته بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش بالأطفال أثناء تواجدهم في منزله.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.