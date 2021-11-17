العلم حاسمها... هل يمكن أن تؤثر القهوة على إيقاعات قلبك؟

تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شهرة على هذا الكوكب، فقد يكون فنجان من هذا المشروب أو مشتقاته طوق النجاة للتخلص من التوتر أو ضغوط الحياة، ولكنه يأتي مع حقيبة مختلطة من التأثيرات الجيدة وغير الجيدة على صحتك، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD" الطبي.

يقول الباحثون إن شراب القهوة يساعد الناس على البقاء أكثر نشاطًا، لكنه يحرمهم أيضًا من النوم بشكل كبير.

يقول الدكتور جريجوري ماركوس، الرئيس المشارك لأمراض القلب للأبحاث في جامعة كاليفورنيا، يجب أن يفهم الناس أن هذا المشروب الشائع جدًا له تأثيرات جوهرية على صحتنا، وهي متغيرة، فليس الأمر أن القهوة كلها بالضرورة جيدة أو سيئة بالكامل.

لطالما اعتبر الأطباء الكافيين خطرًا محتملاً على صحة القلب، لأنه منشط يزيد من معدل ضربات القلب.

هل يمكن شرب القهوة وخاصة في المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني؟

مرض الرجفان الأذيني، هو اضطراب ضربات القلب الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية، حيث قام الباحثون بتجنيد 100 من شاربي القهوة وتزويدهم بالعديد من الأجهزة لتسجيل صحتهم باستمرار وجهاز مراقبة القلب وجهاز تتبع نسبة الجلوكوز في الدم.

على مدار أسبوعين، تم تعيين المشاركين بشكل عشوائي على أساس يومي إما لشرب كمية القهوة التي يرغبون فيها أو التخلي عنها، ثم قام الباحثون بتتبع التغييرات داخل كل شخص سواء الذين تعرضوا للقهوة أو ذهبوا بدونها.

لم تجد الدراسة أي دليل على أن استهلاك القهوة تسبب في عدم انتظام ضربات القلب داخل الأذينين، نظرًا لأن أحد المخاوف الطبية الرئيسية بشأن القهوة هو ما إذا كانت قد تؤدي إلى تعزيز الرجفان الأذيني، وهي حالة محتملة الخطورة.

كانت للقهوة تأثيرات كبيرة على عاملين رئيسيين آخرين في صحتك النشاط البدني والنوم، حيث أكد الباحثون، أن مقابل كل فنجان إضافي من مشروب القهوة يتم استهلاكه، كانت هناك 500 خطوة إضافية للإصابة بأمراض القلب.