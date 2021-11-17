الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ديسكو مصر وعزيز مرقة لأول مرة فى كليب «أحلى واحدة»

عزيز مرقة وديسكو
عزيز مرقة وديسكو مصر

تتعاون فرقة ديسكو مصر الشهيرة لأول مرة مع نجم الغناء الأردنى عزيز مرقة فى فيديو كليب أغنيتهم الجديدة الذي يحمل اسم "أحلى واحدة" والذي طرح اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

 

ودارت فكرة الفيديو كليب فى إطار بسيط، بين مجموعة من الشباب يرقصون بإحدى صالات الديسكو فى مشاهد جمعت بين اللقطات الحية والمشاهد الجرافيك، وكان عامل النغمات والموسيقى تأثيرا كبيرا على حالة الفرح والسعادة التى شعروا بها. .

أغنية" أحلى واحدة" من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج محمد ربيع، والأغنية هى تعاون مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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يذكر أن فرقة ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية".

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كلمات "أحلى واحدة":


أحلى واحدة فى المكان قدامى
ترقص و اتوه م الجمال
كل ما اجى اقول ياليل يا عينى
اتلخبط و انسي انا الكلام
انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟
رايحة فين ارجعي دا الغنا والكلام 
مش مكفي اللى انا حاسس بيه.

أحلى واحدة فى المكان قدامى
ترقص و اتوه م الجمال
كل ما اجى اقول ياليل يا عينى
اتلخبط و انسي انا الكلام
انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟
رايحة فين ارجعي دا الغنا والكلام 
مش مكفي اللى انا حاسس بيه.

IMG-20211117-WA0022

أحلى واحدة فى المكان قدامى
ترقص و اتوه م الجمال
كل ما اجى اقول ياليل يا عينى
اتلخبط و انسي انا الكلام
انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟
رايحة فين ارجعي دا الغنا والكلام 
مش مكفي اللى انا حاسس بيه.

IMG-20211117-WA0024

أحلى واحدة فى المكان قدامى
ترقص و اتوه م الجمال
كل ما اجى اقول ياليل يا عينى
اتلخبط و انسي انا الكلام
انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟
رايحة فين ارجعي دا الغنا والكلام 
مش مكفي اللى انا حاسس بيه.

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