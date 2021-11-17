إيران توزع أكثر من 100 مليون جرعة لقاحات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 125 وفاة و6251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة أن إجمالي جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء البلاد بلغ 100 مليون جرعة حتى الآن.



وأضافت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و57 ألف حالة.



وأوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 128531 وفاة.



وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و734 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).



وتشهد إيران منذ فترة استقرارا في أعداد الوفيات والإصابات، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.