«صحة القاهرة»: انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بأطفال دور الأيتام (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة القاهرة، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالاهتمام بالأطفال في دور الأيتام صحيًا ونفسيًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد شوقي، رئيس القطاع.



وقامت منطقة الشرابية الطبية، بقيادة الدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقة، وفريق طبي مختص ومدير الخدمة الاجتماعية بالمرور على دار أيتام «الإخلاص» بالشرابية، والتي تحتضن 12 طفلا من سن: 5 سنوات إلى 12 سنة، حيث تم الكشف على الأطفال «باطنة ورمد»، وسيتم عمل تحاليل لبعض الحالات بالمراكز التابعة للمنطقة وحالات أخرى سيتم توجيهها للعرض على أطباء خارج المنطقة، حسب الاحتياج.

وأجرى الفريق الطبي المرافق أثناء الزيارة، ندوات توعية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بالنظافة الشخصية للاطفال، كما تم توزيع هدايا وحلويات وزجاجات كحول وكمامات.

كان تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دخول العاملين لديوان عام المحافظة، بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل.

توفير الطعوم بالمجان



وأشار، إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.



وشدد محافظ القاهرة، على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح، اعتبارًا من اليوم، وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد.