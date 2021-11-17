واشنطن وسول تجددان التزامهما المشترك بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية

جددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التزامهما المشترك بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج كون في واشنطن العاصمة.



وأكد الدبلوماسيان أهمية التعاون بين واشنطن وطوكيو وسول لمواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين، بما في ذلك مكافحة كوفيد -19 وأزمة المناخ وضمان سلاسل التوريد المرنة والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.



ووفقا للبيان، أكد الجانبان مجددا أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو المحور الأساسي للسلام والأمن والازدهار، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومناطق أبعد منها.



ومن جانبها، رحبت شيرمان بقيادة كوريا الجنوبية الإقليمية والعالمية وشددت على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء والشركاء للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي الثابت لجميع أولئك الذين يعملون من أجل الاستعادة السلمية لمسار ميانمار إلى الديمقراطية.