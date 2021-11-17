الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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فن

نسمة عبد العزيز تلتقى جمهورها على المسرح المكشوف.. الجمعة

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، لإحياء حفل موسيقي ضخم، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 19 نوفمبر.

 

ـبرنامج حفل نسمة عبد العزيز

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها «شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح».

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، والتى جاءت بفئة واحدة ويبلغ سعر التذكرة 160 جنيهًا، وسرعان ما أقبل الجمهور لحجز التذاكر ولم يتبقى سوى حوالى 20 % من إجمالي مقاعد المسرح.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ شروط حضور حفل نسمة عبد العزيز بالأوبرا

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).
  • ممنوع التصوير.

وكانت نسمة أحيت مؤخرا حفلا موسيقيا، على المسرح الروماني المكشوف بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

يذكر أن عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

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