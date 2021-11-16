الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ننشر النتائج النهائية لانتخابات غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات

انتخابات
انتخابات

انتهت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اليوم من انتخابات الدورة الجديدة وفق القانون الجديد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات فوز 12 مرشحا بالدورة الجديدة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن غرفة الحبوب أجرت انتخابات لفئة المنشآت الصغيرة، أما بالنسبة لفئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة فقد فاز المرشحين بالتزكية.

وتقدم لفئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين فازو بالتزكية وهم: طارق حسانين شركة مطاحن الإخوة، وحسين بودي مطحن شركة النيل مصر للتنمية، وعبد الغفار السلاموني رئيس شركة مطحن الأسرة للمستحضرات الغذائية، ورجب شحاته رئيس شركة الأمل للحاصلات الزراعية.

وترشح لقائمة الفئات المتوسطة 4 مرشحين فازو بالتزكية وهم: محمد أحمد سليمان شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة، وعمر الهياتمي المصرية العالمية للصوامع والمطاحن للصناعات الغذائية، وأشرف سعد صاحب مطحن أولاد سعد حسنين وشركاهم، ومجدي الوليلي شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة 4 مرشحين بالانتخاب وهم: أحمد إسماعيل على صاحب مصنع الأميرة لصناعة المكرونة بنحو 187 صوتا، وصلاح عمران صاحب مخبر طباقي صلاح عمران بنحو 183 صوتا، وشادي السعيد شركة چيفكو لمضارب الأرز بنحو 182 صوتا، ومحمد عبد المنعم صاحب مخبز بلدي نصف آلي بنحو 177 صوتا.

المصرية الحبوب صناعة الصناعات غرفة الانتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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