الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المنظمة العربية تسجل ضمن المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إجراءات التسجيل لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا ضمن قائمة المراقبين الدوليين المعتمدين لمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ٢٤ ديسمبر أول المقبل.

وقال "اسلام ابو العينين" مدير البرامج بالأمانة العامة للمنظمة إنه تم تكوين فريق يضم خبراء عرب بارزين في مجال حقوق الإنسان من عدة جنسيات عربية ومن أصحاب التجربة في مراقبة الانتخابات على المستويين العربي والدولي.

وأضاف "أبو العينين" أن فريقا مصغرا بالمنظمة شرع خلال الأسبوعين الأخيرين في دراسة وتحليل التشريعات والمشهد الانتخابي الليبي تمهيدا لإيفاد الفريق قبل مجريات التصويت المزمعة بوقت كاف لإجراء مزيد من التحليلات من خلال لقاءات مع الهيئات الرسمية وحملات المرشحين.

وكانت المنظمة قد رحبت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأعربت عن تطلعها أن تمثل الانتخابات نقطة الخروج من الأزمة والانقسامات السياسية التي يعانيها الشعب الليبي.

كما كانت المنظمة قد شاركت في مراقبة مجريات الانتخابات البرلمانية في ليبيا في العام ٢٠١٢، ونفذت ١١ بعثة ميدانية في الفترة بين يوليو ٢٠١١ ونوفمبر ٢٠١٣.

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