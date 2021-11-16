المؤبد لعامل بتهمة تجارة الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية المستشارين عبد العزيز عماد أبو الحسن ومحمد عبد الرؤوف قبطان الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن لنقاش بتهمة تجارة الهيروين.

مثل المتهم "م.ر.ت" ٢٥ عامًا، عامل باليومية، مقيم بدائرة قسم الجنوب ثان؛ لأنه في يوم 3 مارس 2020 بدائرة قسم المناخ، أحرز بقصد الإتجار جوهر نبات الحشيش المخدر.

وثبت أمام المحكمة من تقرير المعمل الجنائي، أن المضبوطات عبارة عن ثلاث لفافات بداخلها جوهر نبات الحشيش المخدر، وأقر المتهم بالتحقيقات بإحرازه مواد مخدرة بقصد التعاطي، وثبت بتقرير الطب الشرعي إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر الحشيش.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم ٧٥٨ لسنة 02021 جنايات الجنوب ثان، والمقيدة برقم 1303 لسنة 2021.