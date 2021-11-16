منها الملابس الفضفاضة.. أخطاء ترتكبها عند ممارسة تمارين اليوجا

هل تعتقد أن لديك روتين اليوجا الخاص بك؟ في حين أنه نظام يبدو بسيطًا فقد تكون هناك أخطاء قد ترتكبها دون أن تدرك ذلك، فمع إغلاق الصالات الرياضية قبل عام، تعود الرياضيون على الدروس عبر الإنترنت، بما في ذلك دروس اليوجا.

أخطاء ترتكبها عند ممارسة اليوجا وفقا لموقع timesofindia:

عندما يكون الكمبيوتر المحمول أمامك على الأرض وتبدأ في اتباع التعليمات الشفهية، لا تتوقف فجأة في منتصف التمرين وتمدد رأسك أو رقبتك نحو الشاشة، قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة أو إجهاد أو خطر حدوث التواء.

ارتداء ملابس ضيقة للغاية: تدور اليوجا حول الحركات التي تتدفق بحرية، لذا فإن أي شيء يعانق الجسم أو حتى فضفاض جدًا سيحد من ذلك، وبدلاً من ذلك ما عليك سوى البحث عن أي شيء يتناسب مع الشكل، ولكن ليس ضيقًا جدًا.

التسرع في النظام: تدور اليوجا حول الانتباه والتركيز على التنفس والتمارين الأخرى، لا تسرع في عملية الفصل، بل استمتع به واسمح بالاتصال بين العقل والجسد.

أي نوع من التبجح أثناء التمرين هو أمر غير مقبول، فلا تدرب أو تدفع نفسك لأداء وضع قد لا تتمكن من القيام به، يمكن أن يؤدي الإفراط في الحماس إلى الإصابة.

ويتجنب بعض ممارسي رياضة اليوجا شرب كميات كبيرة من المياه، لأنها تزيد من شعور الامتلاء، ويمكن أن تفقد قدرة الجسم على الحركة باتزان، ولكن على العكس يجب تناول كميات كافية من الماء حتى تحافظ على رطوبة جسدك طوال فترة تلقي التمرينات.

عدم الاسترخاء في نهاية الحصة من الأخطاء التي قد ترتكبينها عند ممارسة تمارين اليوجا هي تجنب الوضعية الأخيرة التي تدعى «سافاسانا» وهي الاسترخاء بشكل تام من خلال التمدد، هي جزء مهم بعد الحصة للمساعدة على تخفيف التوتر، اكتشاف النفس وتوفير الراحة الجسدية والعقلية.