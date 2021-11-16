زينة: شعرت بأني إسرائيلية من كثرة انتقادات «كله بالحب» (فيديو)

كشفت الفنانة زينة لأول مرة عن أزمة تتر مسلسلها في رمضان الماضي والذي تعرضت بسببه لانتقادات كثيرة بسبب ظهور اسمها على التتر أكثر من مرة، قائلة: "حدثت مشكلة في الجرافيك أنا مش فاهمها كنا قبل رمضان بيوم وعلاج هذه المشكلة سَيأخذ وقتًا طويلاً وكي لا أغضب قام مسؤول الجرافيك عن التتر بإضافة اسمي أكثر من مرة ويكبروا ويكتب النجمة لكن أنا مطلبتش ده".

أضافت زينة: "وجدت الجميع يتحدث وينتقد ما حدث بشكل كبير وشعرت في لحظة إني إسرائيلية من كثرة هذه الانتقادات وفي اليوم الثاني لرمضان تم تغيير التتر ولم يتحدث أحد عن ذلك، فهل انتو بتكرهوني وأنا معرفش، ولو كنتوا بتكرهوني قولولي، لأني طول الوقت أقابل الجميع ويخبروني بحبهم".

وأنهت زينة حديثها قائلة "أعرف جيدًا من كان خلف هذا الهجوم العنيف ومسلسل كله بالحب أنا أتأذيت فيه جداً وكان من المفترض أن يخرج بشكل أفضل من ذلك بكثر ونجلاء رشدي تعبت على هذا العمل جداً وأتمنى ألا تكرر هذه التجربة في حياتي مرة أخرى وأعد جمهوري بأنني لن أخوض سباق رمضان مرة أخرى دون التحضير الجيد وأن يكون معي جميع حلقات المسلسل قبل التصوير".