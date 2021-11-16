رئيس مدينة المنيا: تحرير 46 محضرًا تموينيًا خلال النصف الأول من نوفمبر

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملات التموينية والرقابية التي نظمتها إدارة تموين بندر المنيا علي الأسواق والمحلات التجارية والغذائية والمخابز البلدية المدعمة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن ضبط وتحرير 46 مخالفة متنوعة.

وأشار حسين خلف عبدالعزيز، مدير ادارة تموين بندر المنيا، إلى شن حملات مفاجئة على الأسواق و المحلات التجارية والمخابز البلدي لضبط الأسواق والمنظومة التموينية بالمنيا ومحلات المنتجات الغذائية، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة عليهم للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولجنة التفتيش الإداري بمجلس المدينة ومباحث التموين وغيره من الجهات المختصة، أسفرت عن تحرير 46 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

ولفت إلى أن المخالفات جاءت علي النحو التالي: في مجال المرور علي الأسواق والمحلات التجارية والغذائية تم تحرير 15 محضر متنوع ما بين شهادات صحية منتهية الصلاحية وعدم اعلان اسعار ومقادير المقررات التموينية وعدم تسليم بون صرف وعدم اعلان وصول المقررات التموينية وغلق المحل التمويني أثناء وقت العمل و دقيق بدون فواتير ومواد غذائية( سكر ناقص الوزن وسجاير ليس لها بيانات وجبنه عليها تلف و منتهية الصلاحية)

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 31 محضر منها وجود خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل زيارات واخري لعدم نظافة أدوات العجن والخبز وتوقف عن الانتاج وغير مطابق للمواصفات بدون عذر قهري وغيره وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وتحريزها وذلك حفاظا على صحة و سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.