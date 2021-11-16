انخفاض بأكثر من 4%.. سعر «بتكوين» يتراجع إلى نحو 60 ألف دولار

انخفض سعر بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من أربعة بالمائة اليوم الثلاثاء، مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وهبط سعر بتكوين إلى 60350 دولارًا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفًا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر بأكثر من 11 بالمائة.

وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5 بالمائة إلى 4355.4 دولار.

ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

وعلي صعيد آخر.. ارتفعت أسعار عملتي بتكوين وإيثر الرقميتين المشفرتين، اليوم، إلى مستوى قياسي جديد، مع ارتفاع عام للعملات المشفرة كجزء من محاولة المستثمرين التحوط ضد التضخم المرتفع حاليًا بحسب بعض المحللين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر البتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3.6% إلى 63513 دولارًا للوحدة الواحدة، في حين ارتفع سعر إيثر إلى حوالي 4840 دولارًا للوحدة.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي يتابعها موقع كوين جيكو إلى حوالي 3.1 تريليون دولار.

كما ارتفع سعر بتكوين منذ بداية العام الحالي بنسبة 130% في حين ارتفع سعر إيثر بنسبة 550% تقريبًا، رغم أنه بالنسبة للمنتقدين، فإن تذبذب قيمة العملات الرقمية يقوض المزاعم بأنها مخزن للقيمة.

من ناحيته، قال كريس واتسن، رئيس الأبحاث بشركة بيبرستون فاينانشال، في مذكرة للعملاء إن التحوط ضد التضخم المرتفع يزيد الطلب على العملات الرقمية، مضيفًا أن العملة الرقمية هي المكان الذي توجد فيه الأموال السريعة.

كما ساهمت أسعار العائد المنخفضة على السندات في زيادة جاذبية العملات الرقمية كوعاء استثماري.