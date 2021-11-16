الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع تلميذين غرقا بعد سقوطهما في ترعة بمركز جهينة بسوهاج

ترعة
ترعة

لقى تلميذين مصرعهما غرقا في ترعة دائرة مركز جهينة بسوهاج، وتم انتشال الجثتين وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بدفن التلميذين بعد ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق تلميذين الأول 9 سنوات والثاني 7 سنوات، في ترعة بجهينة  وأنه أثناء سير المذكورين علي حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدميهما وسقطا بها مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد عمر مدني رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، بغرق تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات وآخر يبلغ من العمر 7 سنوات يقيمان بذات الناحية تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزى.

وبسؤال جد الأول 56 سنة عامل، ووالدة الثانى ربة منزل 26 سنة يقيمان بذات الناحية، أقرا بأنه أثناء سير المذكورين علي حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماهما وسقطا بها مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.

قطع مجتمع عمل عرف المركزى ربة منزل تحقيق الدولة اجتماع فحص وزارة الصحة الكشف الطبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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