مسئولون بولنديون يعبرون عن قلقهم من محاولة مهاجرين العبور بالقوة من بيلاروسيا

عبر مسئولون بولنديون عن قلقهم من محاولة مهاجرين "العبور بالقوة" من بيلاروسيا المجاورة.



وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن مئات المهاجرين ظلوا عالقين على الحدود مع بيلاروسيا اليوم بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على الدولة السوفيتية السابقة.



وأضافت القناة أن بولندا ووسط الأزمة قد عززت من جانبها الحدود بـ 15000 جندي بالإضافة إلى حرس الحدود والشرطة.



وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق من ناحية أخرى اليوم على توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتستهدف "كل شخص متورط" في نقل المهاجرين إلى حدودها مع بولندا، حيث يقبع الآلاف في مخيمات بدائية سعيا للعبور إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

و علي صعيد آخر ، قال نائب وزير الخارجية البولندي باويل جابلونسكى في حوار مع تليفزيون بولسات نيوز، إن بولندا تجري مباحثات موسعة بشأن بدء فوري للرحلات الجوية لإعادة المهاجرين الذين عبروا الحدود من بيلاروسيا إلى أوطانهم في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جابلونسكي القول إن بولندا ودول البلطيق تجري مباحثات مع مسئولين أوروبيين والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس"، بالإضافة للعراق لتدشين آلية إعادة اللاجئين.



وأوضح أن بولندا تسعى لتعزيز الضغط وفرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا لبدء مثل هذه الرحلات الجوية من مينسك.



وأضاف أن ليتوانيا بدأت تسيير مثل هذه الرحلات الجوية.



وأشار إلى أن إغلاق جميع الحدود بين بولندا وبيلاروسيا أحد السيناريوهات "المطروحة" في حال لم يكن الضغط الحالي كافيًا.

وقد دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لحل أزمة المهاجرين على الحدود الأوروبية، حيث ورد أن العشرات من طالبي اللجوء اخترقوا دفاعات بولندا الحدودية مع بيلاروسيا.



وقال موراويكي- وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية- إن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تطلب إجراء مشاورات بموجب المادة 4 من ميثاق الناتو، والتي تنص على أنه "يمكن لأي عضو من الحلف أن يطلب التشاور مع كافة الحلفاء، عند شعوره بتهديد حيال وحدة ترابه أو استقلاله السياسي أو أمنه"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن سلامة أراضي بلاده واستقلالها السياسي أو أمنها مهدد.