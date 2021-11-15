«رياضة النواب» تبحث وضع استراتيجية متكاملة لتطوير مراكز الشباب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول دور وزارة الشباب في توفير فرص التنافس في المجال الثقافى والفكرى، وتنظيم الندوات الخاصة بالتوعية للحقوق والواجبات.

وذلك بحضور كل من الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب- الدكتور ضياء دويدار مدير عام منشآت مراكز الشباب بوزارة الشباب وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إنه سيتم عقد اجتماعات يدعى لها وزير الشباب والرياضة والمهتمين بالشأن الشبابى وكذلك مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بالإضافة الى بعض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب وذلك لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير مراكز الشباب سواء كانت أنشطة أو برامج أو منشآت.

وطالب رئيس لجنة الشباب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لتلك الأنشطة والبرامج التى تنفذها الوزارة من خلال الهيئات الشبابية سواء محلياً أو مركزياً حتى نتمكن من تقييمها، والتأكد من أن المستهدف منها قد تحقق أو من عدمه.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب كريم السادات، بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب على مستوى مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

وخلال المناقشات قال النائب ضياء بصل، إن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، لا يقصر في تلبية مطالب النواب ويسعى لتقديم الدعم اللازم لها، ولكن المشكلة الأساسية والتقصير يأتي من الإدارات بالمحافظات .

وأوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لتفقد مركزي شباب (تلا والشهداء) للتحقق من تنفيذ البرامج المشار اليها على أرض الواقع، وإفادة اللجنة والنائب مقدم طلب الإحاطة بما تم.